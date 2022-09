Grosse perte pour la SICAP- Habib Sylla, garde du corps attitré du DG, perd la vie dans un accident...

Un accident de la route est un évènement rapide et imprévisible. Perdre un proche de la famille subitement et de façon accidentelle est une catastrophe à laquelle nous ne sommes pas préparés. C'est une tragédie qui arrive à la vitesse de l'éclair pour laquelle nous n'avons eu aucun temps de préparation mentale pour surmonter cette épreuve. La direction de la SICAP, le personnel de la Société immobilière du Cap-Vert , entre autres proches du regretté Habib Sylla ne diront pas le contraire.



En effet, ce dernier, qui revenait de Touba pour rallier son fief natal (Darou Mouhty) a, contre toute attente, rendu l'âme.



Dakarposte a appris de bonnes sources qu'Habib Sylla a perdu la vie dans un tragique accident de la route survenu mercredi soir.



Il nous revient que les secouristes, arrivés rapidement sur les lieux du sinistre, ont évacué d"urgence celui que ses proches surnomment affectueusement "Baye Darou Sylla", décédé sur le coup, et les autres personnes atteintes qui souffrent de multiples blessures.



Aux dernières nouvelles, le chauffeur de la voiture qui transportait le garde du corps du DG de la SICAP, grièvement blessé, a finalement rendu le dernier soupir.



Selon nos informations, c'est une collision entre le véhicule léger d'Habib Sylla et un camion qui est à l'origine de cette tragédie .



Agent de sécurité rapprochée discret et sportif, le défunt était expérimenté. Rigoureux, discipliné, courtois et doté d'un sens aigu de l’observation, feu Habib Sylla, formé à bonne école, était un féru des arts martiaux; bref, il avait les qualités essentielles d'un professionnel.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, à l'actuel Directeur Général de la SICAP, Mamadou Kassé, à l'ensemble de son personnel, à son ami le ministre ex patron de la SICAP (Ibrahima Sall), à Serigne Habib Mbacké, mais aussi et surtout à son pote Mohamed Sylla (responsable politique de l'APR à Touba)...



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!





