Grosse perte pour le Directeur Général du Groupe Futurs Médias (GFM)- Birane Ndour perd sa grand-mère maternelle

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris que le Directeur Général du Groupe Futurs Médias (GFM) a perdu sa grand mère.

Sokhna Aminata Fall, puisqu'il s'agit d'elle, a quitté ce monde futile et périssable.



Aux dernières nouvelles, elle sera enterrée ce dimanche à 17h au cimetière musulman de Yoff.



Pour rappel, la défunte est la maman de la regrettée Cathy Cissé (mère de Birane Ndour)



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues au patron du groupe Futurs Médias et à toute sa fratrie éplorée.



Qu'Allah ouvre à feue Sokhna Aminata Fall -et à toute la Oumah Islamique- les portes du paradis et qu'Il donne la patience et le courage à sa famille proches amis dans cette dure épreuve.















