Grosses pertes pour le groupe Futurs Médias - Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ...démissionnent

C'est une information "verrouillée", mais c'est sans compter avec la perspicacité des radars fureteurs de dakarposte.



En effet, il nous revient de nos réseaux de renseignements, tapis à des niveaux jusque-là insoupçonnés, que le Directeur de la TFM, Mamoudou Ibra Kane et le Directeur de la RFM, Alassane Samba Diop ont rendu le tablier. "Ils ont déposé ce vendredi leurs lettres de démission du groupe Futurs Médias. J'ai appris qu'ils ont été recrutés par quelqu'un d'autre qui a presque fini de monter un groupe de presse. Au sein du groupe, les gens chuchotent le nom de Yérim Sow comme étant leur nouvel employeur, mais je n'y crois pas; du moins je crois savoir que c'est une manière de tromper son monde " fait savoir une source au fait de ce qui se trame dans le groupe de presse de Youssou Ndour.



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte a beau tenté de joindre les deux confrères (Mamoudou et "Lazou" comme on surnomme Alassane Samba Diop). En vain.