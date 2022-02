Guédiawaye : la réponse salée du préfet aux accusations d’Ahmed Aïdara

Cherif Blondin Ndiaye regrette les incidents d’hier et parle de comportement qui n’honore pas un maire, il déclare par ailleurs que l’administration territorial va prendre toutes ses responsabilités par rapport à cette situation.

« C’est regrettable de la part d’un maire de tenir ces propos. Nous avons assisté au vote du premier adjoint devant la presse. Pour ces deux cas dont il fait allusion, premièrement il n’a été nullement évoqué lors du conseil concernant ses liens de parentés. Deuxièmement, pour le cas de la procuration d’une certaine Absatou Ba, sur la procuration en haute page son nom est bien mentionné. Vraiment se sont des propos qui n’honorent pas un maire et qu’il ne devait pas tenir d’autant plus que ces observations n’ont pas été portées devant le conseille », argue le préfet au micro de Rfm.

Blondin considère que l’élection du premier adjoint a été votée dans les règles de l’art, cheikh Sarr a obtenu 44 voix sur les 84 votants.il ajoute que ‘’ Par rapport à ces situations on va prendre nos responsabilités en temps voulu’’.



































