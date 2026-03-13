Guerre au Moyen-Orient : l’armée américaine va déployer des troupes et des navires supplémentaires

L’armée américaine va déployer des troupes du corps des Marines et des navires supplémentaires au Moyen-Orient, rapportent vendredi des médias américains, à l’approche du cap des deux semaines de guerre contre l’Iran.



Selon le New York Times, quelque 2500 Marines et trois navires de plus ont pris la direction de la région. Le Wall Street Journal cite des responsables américains selon lesquels le navire d’assaut Tripoli, basé au Japon, et les Marines qui lui sont attachés, se dirigent vers le Moyen-Orient.