Guerre en Ukraine : Kyiv accepte le cessez-le-feu de 30 jours proposé par Washington

L'Ukraine a accepté mardi un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre avec la Russie, sous réserve d'un accord avec le Kremlin, ont déclaré des responsables américains après des entretiens en Arabie saoudite avec des responsables de Kyiv.



L'administration de Donald Trump a déclaré en réponse qu'elle lèverait immédiatement la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine et son partage de renseignements avec Kyiv, une semaine après avoir imposé ces mesures pour pousser le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer des pourparlers pour mettre fin à la guerre.







"La partie américaine comprend nos arguments, accepte nos propositions et je tiens à remercier le président Trump pour le caractère constructif de la conversation de nos équipes" a déclaré Volodymyr Zelensky sur son compte Telegram mardi soir.



Le président ukrainien aurait par ailleurs convenu avec son homologue américain Donald Trump de "conclure dès que possible un accord global visant à développer les ressources minérales critiques de l’Ukraine afin de développer l’économie ukrainienne, compenser le coût de l’aide américaine et garantir la prospérité et la sécurité à long terme de l’Ukraine", selon un communiqué du gouvernement ukrainien.