Guerre en Ukraine : Poutine conduirait les opérations militaires personnellement

Jusqu'où est impliqué Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine ? «Nous pensons qu'il est impliqué dans la prise de décision tactique à un niveau que nous attendrions normalement d'être pris par un colonel ou un brigadier», a confié une source militaire occidentale au Guardian. Traditionnellement, la stratégie militaire se réparti en trois niveaux : stratégique (discussions entre les militaires et les politiques) ; opératif ( gestion d'un théâtre d'opérations pour atteindre les objectifs fixés au niveau stratégique); et le niveau tactique (conduite d'une opération à un échelon local).



Selon le journal britannique, le chef du Kremlin conduirait donc des opérations militaires au niveau tactique, une disposition plutôt inhabituelle. «Un colonel américain ou un brigadier britannique commandent généralement une brigade, des unités composées d'une poignée de bataillons - ce dernier équivalant à la plus petite unité opérationnelle de l'armée russe», explique-t-il. «Si l'information est confirmée, elle n'est pas un gage de succès pour l'armée russe, puisque Poutine n'est pas un militaire», décrypte pour Le Figaro Julien Théron, enseignant en conflits et sécurité internationale à Sciences-Po.



La semaine dernière, l'armée russe a tenté de franchir la rivière Severski Donets avec force blindés. Prévenue, l'artillerie ukrainienne a bombardé en masse la position entraînant une perte considérable de véhicules russes. Plus au nord, à Kharkiv, deuxième ville du pays, l'armée ukrainienne a également mené une contre-offensive victorieuse dégageant la ville et ramenant une partie des troupes d'invasion à la frontière.