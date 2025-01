Guerre en Ukraine : Poutine se dit prêt à négocier mais pas avec Zelensky

Lors d'un entretien télévisé diffusé mardi, le président russe a déclaré qu'il était disposé à négocier avec l'Ukraine alors que le conflit va entrer ce mois-ci dans sa troisième année consécutive. Mais le chef du Kremlin ne veut pas négocier avec le président Zelensky qu'il estime illégitime.



"S'il existe un désir de négocier et de trouver une solution de compromis, que n'importe qui mène ces négociations", a précisé Vladimir Poutine. "Mais du point de vue de la signature des documents, ici, bien sûr, tout doit être fait pour que les avocats confirment la légitimité des personnes qui seront autorisées par l'État ukrainien à signer ces accords."



Le président russe fait ici implicitement référence au fait que le mandat de M. Zelensky a expiré. Mais comme la guerre interdit toute élection tant que la loi martiale ukrainienne reste en vigueur, le président en fonction demeure donc en place.



Vladimir Poutine a surtout mentionné que toutes négociations seraient "illégitimes" si elles se tenaient maintenant, citant un décret de Volodymyr Zelensky qui a exclu en octobre 2022 toute négociation possible avec la russie tant que Vladimir poutine serait au pouvoir.





"On peut négocier avec n'importe qui, mais comme il est illégitime, il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut prendre part aux négociations, je désignerai les personnes appropriées qui mèneront ces négociations", a-t-il indiqué le président russe à des journalistes russes.



Sur le fond, quant à d'éventuels pourparlers, le président russe a souligné ces derniers mois que tout accord de paix devrait respecter les "réalités sur le terrain" alors que les avancées russes se poursuivent.



En juin dernier, lV. Poutine avait aussi déclaré que l'Ukraine devrait renoncer à sa candidature à l'OTAN et retirer totalement ses forces de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson - les régions annexées par la Russie en septembre 2022 -, des exigences que l'Ukraine et l'Occident ont rejetées.





Moscou souhaite également que l'Occident lève ses sanctions contre la Russie, qui ont limité l'accès de Moscou aux marchés mondiaux et porté un coup sévère à l'économie russe.



La "formule de paix" initiale du président ukrainien Volodymyr Zelensky exigeait le retrait total de la Russie de tous les territoires occupés, mais il a ensuite assoupli sa position à mesure que Moscou continuait à gagner du terrain, et il ne fait plus de ce retrait une condition aux pourparlers.



Le président ukrainien a insisté sur la nécessité d'un accord global, et non pas d'un arrêt temporaire des hostilités qui permettrait uniquement à la Russie de reconstituer son arsenal.



Il a insisté sur le déploiement de troupes occidentales en Ukraine en tant que forces de maintien de la paix.



De même, Poutine a rejeté une trêve temporaire, soulignant que les troupes russes mènent une offensive et que toute interruption des combats permettrait à l'Ukraine d'obtenir des renforts et du matériel.



Ces discussions interviennent alors que Donald Trump est revenu au pouvoir à Washington. Le président américain fait clairement pression sur les deux parties pour mettre fin aux combats allant jusqu'à menacer de durcir les sanctions contre la Russie