Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine prêt à ouvrir des négociations de paix

Le dirigeant russe Vladimir Poutine est prêt à entrer en contact avec le président américain Donald Trump, et Moscou attend les signaux pertinents de Washington. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré, a rapporté l'agence de presse russe TASS.



"Regardez, Poutine est prêt, nous attendons les signaux. Tout le monde est prêt. Il est donc difficile de deviner ce qui se passe dans le marc de café", a déclaré le porte-parole du Kremlin.



M. Peskov a également souligné que si une conversation entre les deux dirigeants était convenue, Moscou en serait informée en temps voulu.



Auparavant, l'agence Reuters avait rapporté que le président américain souhaitait rencontrer Poutine "immédiatement". En même temps, aucune date précise n'a pas été avancée.





Mettre fin à une guerre qui dure depuis près de trois ans



Les dirigeants américain et russe devraient travailler ensemble pour mettre fin à la guerre en Ukraine, reprendre les négociations sur le désarmement nucléaire et le régime de sanctions. La détermination à mettre fin au conflit était l'une des promesses de campagne les plus médiatisées de Donald Trump. Immédiatement après son investiture, le 47e président américain a appelé les deux parties à mettre fin aux hostilités, alors qu'aucun plan de paix concret n'a encore été présenté.



Vendredi 24 janvier, Vladimir Poutine a cependant déclaré que la Russie était prête à engager des pourparlers sur l'Ukraine, selon les médias russes.



"Nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner à nouveau, que nous étions prêts à participer à ces pourparlers sur la question ukrainienne. Mais il y a aussi des questions qui requièrent une attention particulière", a déclaré M. Poutine.



Le dirigeant russe a aussi critiqué le décret du président ukrainien Volodymyr Zelensky interdisant les négociations. À la fin de l'année 2024, le chef du Kremlin a défini les conditions des négociations avec l'Ukraine, qui n'ont toutefois pas été prises au sérieux par l'Union européenne et les États-Unis. La veille, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé : "Le cessez-le-feu temporaire et le gel du conflit sont inacceptables. Ils seront certainement utilisés par l'Occident pour renforcer le potentiel militaire du régime de Kiev et les tentatives de vengeance armée. Il faut des accords et des mécanismes fiables et juridiquement contraignants pour garantir que le conflit ne reprenne pas".

Retour à la discussion sur le désarmement nucléaire



En ce qui concerne le retour aux accords sur le désarmement nucléaire, Dmitri Peskov a déclaré lors d'un briefing :



"Je voudrais rappeler, en relation avec la déclaration du président Poutine, que la Russie croit en la reprise des négociations sur le désarmement dès que possible. D'autant plus que le cadre juridique et conventionnel dans le domaine de la maîtrise des armements a été considérablement affaibli, et ce n'est pas la faute de la Fédération de Russie. Ce sont les États-Unis qui ont mis fin à leur participation et qui ont sapé l'existence même de ce cadre juridique. C'est pourquoi, dans l'intérêt du monde entier et dans l'intérêt des peuples de nos pays, nous souhaitons bien entendu entamer ce processus de négociation le plus rapidement possible."



"Mais je tiens à vous rappeler les propos du président Poutine selon lesquels, dans les circonstances actuelles, toutes les capacités nucléaires doivent être prises en compte. Il est impossible, par exemple, de négocier sans tenir compte des capacités de la France et du Royaume-Uni. Les réalités actuelles imposent cette nécessité. Il y a donc matière à parler, il faut en parler, et le temps a été largement perdu. Et ici, nous avons déjà parlé de cet intérêt. La balle est dans le camp des Américains, qui ont cessé tout contact, tout contact substantiel avec notre camp."

Les agences de sécurité s'intéressent également aux dirigeants



Sergei Naryshkin, directeur du service russe de renseignement extérieur, a également évoqué la possibilité d'un dialogue avec Washington au niveau de son agence. Auparavant, il avait déclaré à l'agence de presse russe TASS qu'il était prêt à rencontrer le nouveau directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'il y avait un intérêt correspondant de la part des États-Unis.



"Nous sommes toujours prêts à discuter", a-t-il indiqué lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à organiser une réunion à la demande des États-Unis.



En réponse à une question de clarification sur le maintien des contacts entre le SVR et la CIA, il a déclaré : "Nous avons un représentant officiel à Washington et la Central Intelligence Agency a un représentant officiel à Moscou".

A qui confier le rôle de médiateur ?



Un jour plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est aussi exprimé sur la question de savoir comment et qui pourrait devenir un intermédiaire dans d'éventuelles négociations entre la Russie et l'Ukraine. Il a déclaré que la Russie "ne considère pas l'Italie comme un participant possible aux pourparlers de paix en Ukraine". "Malheureusement, les relations russo-italiennes traversent la crise la plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale, et la responsabilité officielle en incombe certainement à Rome", a déclaré M. Lavrov, rappelant que l'Italie a bloqué toutes ses relations bilatérales avec la Russie.



Parmi les pays qui pourraient participer au processus de maintien de la paix, le ministre russe des Affaires étrangères a cité la Chine et le Brésil. Dans le même temps, M. Lavrov a souligné que Moscou "est ouverte à toute négociation, si elle porte essentiellement sur les causes profondes et les principes énoncés par Vladimir Poutine en juin 2024, lors d'une allocution au ministère des affaires étrangères. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas de conditions préalables".