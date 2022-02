Guerre en Ukraine : le Conseil de l’Europe suspend la Russie

Le Conseil de l’Europe a décidé vendredi de « suspendre » toute participation des diplomates et délégués russes aux principales instances de l’organisation paneuropéenne « avec effet immédiat », en réponse à « l’attaque armée » contre l’Ukraine.



Cette décision ne concerne toutefois pas la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le bras judiciaire du Conseil de l’Europe, qui continuera d’offrir sa protection aux citoyens russes, a précisé l’organisation internationale dans un communiqué.



Varsovie et Prague ferment leur ciel aux avions russes

La Pologne et la République tchèque ont annoncé vendredi la fermeture de leur espace aérien aux compagnies aériennes russes. « L’interdiction s’appliquera à partir de minuit », a déclaré le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Müller sur Twitter.



« A partir de minuit aujourd’hui nous arrêtons le trafic de toutes les compagnies aériennes russes dans l’espace aérien tchèque », a rapporté, quant à lui, le ministre tchèque des transports Martin Kupka, également sur Twitter.



La compagnie nationale polonaise LOT a par ailleurs annoncé la suspension dès vendredi après-midi de ses vols à destination de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ces annonces suivent une décision similaire, frappant la compagnie nationale russe Aeroflot, prise jeudi par la Grande-Bretagne.



La Russie a réagi vendredi en interdisant le survol de son territoire à tous les avions liés au Royaume-Uni, y compris aux vols en transit. La Moldavie a suivi dès jeudi l’exemple britannique.



Rome suspend sa collaboration avec Moscou sur le vaccin Spoutnik V

Le Latium, la région de Rome, a annoncé vendredi suspendre sa collaboration avec la Russie sur le vaccin Spoutnik V contre le Covid-19 en raison de l’invasion de l’Ukraine.



« Nous suspendons la coopération concernant Spoutnik parce que la science doit être au service de la paix et non de la guerre », a déclaré le responsable de la santé du Latium, Alessio D’Amato, cité par le quotidien La Repubblica. Ces propos ont été confirmés à l’Agence France-Presse (AFP) par un porte-parole de la région.



La coopération en question prévoyait une batterie de tests conduite en Italie par le prestigieux institut Spallanzani sur environ 600 volontaires qui, après une première dose de vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, avaient reçu comme seconde injection une dose de Spoutnik V.



Le projet, qui a débuté en avril 2021, s’est poursuivi jusqu’en janvier dernier, mais « l’escalade en Ukraine a convaincu » la région Latium « de bloquer la collaboration » financée par la partie italienne, assure le quotidien.