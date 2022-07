Guerre froide au sein de la Coalition Natangué Askan Wi : Que s’est-il passé entre Cheikh Alassane Sène et Mohamed Diallo ?

Un fait inédit, à la limite, insolite dans l’histoire politique du Sénégal. Lancée depuis avril 2022, la coalition Natangué Askan Wi ambitionne de redonner aux citoyens sénégalais la confiance perdue. Aussi, à cette couche particulière qu’est la jeunesse, la coalition Natangué Askan Wi, au début de sa création a voulu donner un espoir en l’invitant à la prise de conscience des enjeux de développement et à la restauration des valeurs, gages de l'émergence tant souhaitée.



Toutefois, cette approche unitaire pour les masses vers l’essentiel ne semble pas s’accommoder avec cette histoire entre les deux leaders de cette coalition. Le courant ne passe plus entre Cheikh Alassane Sène et Mohamed Diallo.



En effet, lors d’une rencontre tenue le lundi 04 juillet 2022, la conférence des leaders de la coalition, a destitué l’ancienne tête de liste, Sheikh Alassane Sène et porté dans la foulée, le Dr Mohamed Diallo comme « nouveau président de la coalition Natangué Askan Wi». La conférence des leaders, dirigée par l’ancien ministre de l’économie maritime, Khoureychi Thiam avait pris la décision, selon les textes, de conduire la tête de liste comme président de la coalition. « Ces textes disent clairement que seuls les chefs de parti légalement constitués ont la possibilité de nommer…Mais malheureusement, il n’a pas compris. Il se promène dans les localités sans pour autant rencontrer les candidats investis.



Donc, il est clairement en train de faire du tourisme politique », a soutenu la tête de liste nationale de Natangué Askan Wi au bout du fil de Dakaractu. Cette situation semblait confuse pour les observateurs qui, voient même sur les affiches, la photo de Sheikh Alassane Sene. « Je trouve incompressible qu’il aille même dans certaines localités en refusant de rencontrer nos têtes de liste en disant que ce sont des gens favorables à Mohamed Diallo », a encore regretté le candidat.



Cependant, Sheikh Alassane Sène, résigné, estime pour sa part, n’avoir pas de version sur cette affaire car, étant loin des polémiques...