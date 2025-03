Guinée-Bissau : Embaló défie la CEDEAO et force son départ

La mission était en Guinée-Bissau pour finaliser un projet d’accord sur l’organisation des élections de 2025. Cependant, selon le document officiel, elle a dû quitter le pays dans l’urgence et dans des conditions tendues après que le chef de l’État a menacé de les expulser.







Le 23 février 2025, alors que la délégation était encore présente, Embaló a unilatéralement fixé la présidentielle au 30 novembre 2025 et a affirmé son intention de rester au pouvoir jusqu’à l’investiture de son successeur. Cette décision contredit l’opposition, qui considère qu’il n’est plus légitime à partir du 27 février 2025, date correspondant à l'anniversaire de son investiture





Face à cette situation tendue, la CEDEAO a appelé à la retenue, exhortant toutes les parties prenantes et les citoyens à maintenir le calme, la paix et la stabilité du pays.













































Igfm