HUÉES CONTRE LE PM / La cour du Khalife réagit... Serigne Mountakha Kâne jure que « cela ne se reproduira plus jamais

le Vendredi 22 Février 2019 à 14:13

Suite aux actes de sabotage perpétrés par des responsables du parti Rewmi à l'encontre du Premier ministre venu s'entretenir, hier, avec le Khalife Général des Mourides, la cour du Patriarche de Darou Miname est dans tous ses états. La première réaction de colère vient tout de même de Serigne Mountakha Kâne, disciple et proche collaborateur du Saint homme qui estime que les perturbateurs ont manqué de respect au Khalife et nullement à son hôte. Serigne Mountakha Kâne de préciser ce que suit : '' Mahammed Boun Abdallah Dionne n'était pas venu pour des questions politiques. Il fait partie de la famille comme d'ailleurs le Président Macky Sall. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a bien éduqué sa famille et son entourage. Ce que ces gens ont fait, ils l'ont fait au Khalife Général des Mourides et non au Premier ministre ''. Notre interlocuteur de confier à Dakaractu que '' de tels événements ne se produiront plus jamais. '' Il dira avoir identifié les manifestants avant de leur promettre des sanctions...

Notez

