Habib Sy : « Diomaye et Sonko n’ont pas encore suffisamment réduit le train de vie de l’État »

Invité de Le Jury du Dimanche sur iRadio le 1er juin 2025, Habib Sy, président du conseil d’administration de la Senelec, s’est exprimé sur la gestion du pays par le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, les défis budgétaires et les mesures prises. Reconnaissant la complexité de l’exercice du pouvoir, il a appelé à des efforts plus audacieux pour réduire le train de vie de l’État.



« Gouverner n’est pas un tour de magie »



Habib Sy a insisté sur la difficulté de passer de l’opposition au pouvoir : « Gérer un État est extrêmement difficile. Dans l’opposition, on propose un programme, mais au pouvoir, on fait face à une réalité différente : manque de moyens, budget déséquilibré, forte pression sociale. Ce n’est pas une question de baguette magique. » Selon lui, gouverner exige de surmonter des contraintes budgétaires majeures. « Mettre en œuvre un programme nécessite des fonds. Quand l’État manque d’argent, il faut innover, trouver des financements alternatifs et avancer par étapes », a-t-il expliqué.



Interrogé sur la réduction du train de vie de l’État, Habib Sy s’est montré critique : « Franchement, je ne le ressens pas encore suffisamment. Il y a des niches dans le budget, notamment dans le fonctionnement, qui pourraient être mieux exploitées pour envoyer un signal fort. Le parc automobile, les fonds spéciaux… Il faut que le peuple voie une baisse drastique du train de vie de l’État. » Il a confié avoir partagé cette observation avec les dirigeants, bien que les discussions stratégiques soient moins fréquentes depuis leur arrivée au pouvoir.



Concernant le projet politique de Diomaye et Sonko, Habib Sy a défendu sa pertinence : « Il y avait un projet clair, bien articulé, notamment à travers les propositions de Sonko. Mais l’opposition travaille sur une vision, tandis que l’État impose des contraintes. Leur projet s’adapte aujourd’hui avec courage, notamment via l’agenda Sénégal 2050. »

























































seneweb