Henriette Barboza toute éblouissante dans sa robe verte !

L'élégance -c'est connu- n'est pas quelque chose de tangible. On la note à la façon de marcher, à la présence, à la façon de parler et même au ton de la voix. Aux mouvements des mains ou à un petit sourire. Aux moindres détails qui fascinent et attirent tout le monde. Et, aussi, à l’authenticité de la personne.



Elle n'a pas "nak" une taille de guêpe et des hanches de mannequin. En clair, la belle Henriette Barboza est "kar machallah" une femme voluptueuse. Qui assume ses rondeurs et sait se mettre en valeur en valeur.

Loin d'être une tête de linotte, Henriette, très entreprenante, sait ce qu'elle veut et où elle met les pieds.