Hôpital Principal de Dakar : Vers l’érection d’un centre de traitement des grands brûlés

L’Hôpital Principal de Dakar va accueillir, ce vendredi 4 juillet 2025, la cérémonie officielle de pose de la première pierre du Centre national de traitement des grands brûlés. Présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette rencontre réunira des personnalités de premier plan, dont le ministre de l’Énergie Birame Soulèye Diop et le Directeur général de Sénélec, Toby Gaye.



Ce projet d’envergure, porté par la Fondation Senelec en partenariat avec l’Hôpital Principal de Dakar, vise à combler une lacune essentielle dans le système de santé du pays. Le Sénégal enregistre chaque année plus de 25.000 cas de brûlures, dont près de 1.000 nécessitent une prise en charge spécialisée. Actuellement, l’Hôpital Principal de Dakar, qui reçoit 800 patients brûlés par an, ne dispose que de trois lits spécialisés, entraînant une mortalité hospitalière élevée.



Le futur Centre de Traitement des Grands Brûlés (CTB), qui représente un investissement de 15 milliards de FCFA, offrira des services complets, incluant une unité de réanimation spécialisée, un plateau technique de chirurgie reconstructrice et un service de rééducation ambulatoire. Ce centre ambitionne de réduire de manière significative la morbi-mortalité due aux brûlures graves et de positionner le Sénégal comme une référence régionale dans ce domaine.















































Le Soleil