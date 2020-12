Horreur à Louga : Il viole une fillette de 3ans

P. S, un jeune garçon de 20 ans, domicilié au village de Dagath, dans le département de Louga, qui a été une fois condamné pour acte contre nature, est encore poursuivi pour viol sur une fillette de 03 ans. Il aurait entraîné la fillette dans une maison inachevée pour faire sa sale besogne. Il est arrêté par la brigade mixte de Louga puis déféré au parquet.



Selon le quotidien l’Observateur P.S est fraîchement sorti de prison après une peine d’emprisonnement d’un an pour le délit d’acte contre nature, exercé sur un talibé. Cette fois ci, les faits se sont déroulés le mercredi dernier au village de Dagath Sar dans la commune de Ngudilé .



La maman de la fillette a remarqué, selon l'Observateur, que sa fillette, qui était partie jouer avec ses camarades, n’était pas encore rentrée. Croyant qu’elle se trouvait dans la maison voisine, elle a fini par se rendre compte qu’elle n’y été pas. Puis, la bonne dame a eu la surprise de sa fille quand elle l'a vue sortir d'une maison inachevée avec une tête d’enterrement, accompagnée de P.S.



C’est ensuite que la femme a ameuté le voisinage et le mis en cause serait passé aux aveux. Après un contrôle gynécologique, les conclusions ont confirmé que les parties intimes de la fillette ont été légèrement frôlées.



Après une plainte des parents de l’enfant, la brigade mixte de Louga a procédé à l’arrestation du mis en cause qui a avoué les faits qui lui sont reprochés et déclare ignorer les raisons qui le poussent à violer les enfants mineurs. Il est déféré le jeudi dernier au parquet de Louga et poursuivi pour viol sur une mineure de moins de 13ans.