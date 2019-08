I. Gana Gueye : « Quand on est entourés de grands joueurs, c’est plus facile »

La patience était-elle la clé de ce match ? Fallait-il faire courir l’adversaire pour le fatiguer au maximum ?



« Oui exactement, c’est ce que nous a demandé le coach à la mi-temps. Qu’il fallait continuer, rester patients et ne pas s’endormir, de continuer à accélérer le jeu et d’essayer de marquer ce but. On savait qu’après avoir marqué on aurait plus d’espace pour en marquer d’autres. »



C’était une soirée difficile : vous perdez Cavani et Mbappé sur blessure ce soir. Que retient-on ? La large victoire ou ces gros points noirs ?



« Ça gâche un peu la fête mais on est contents aujourd’hui d’avoir gagné le match. On l’a fait pour eux et pour toute l’équipe. »



On attendait votre première, qu’est-ce que ça fait de rentrer dans une équipe comme le PSG ?



« Quand on est entourés de grands joueurs, c’est plus facile. On s’intègre plus rapidement et ça s’est bien passé pour moi, les joueurs m’ont beaucoup parlé, beaucoup aidé et ça a facilité les choses, je suis content. »



Thomas Tuchel vous voulait absolument, depuis la saison passée déjà, vous avez intérêt à être bon cette année !

« (Rires) Je fais de mon mieux ! Je suis là pour aider l’équipe et je travaille comme il faut. Après, on laisse tout entre les mains de Dieu et on verra comme ça va se passer. »







Propos recueillis par : Canal+