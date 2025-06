I TER STEGEN, NICO WILLIAMS, BARÇA, ADRIEN TRUFFERT, DARWIN NUÑEZ, INTER, AC MILAN...

NICO WILLIAMS PRÉFÈRE LE BARÇA



Les médias catalans sont unanimes. Nico Williams privilégierait de rejoindre le FC Barcelone s'il devait quitter l'Athletic Bilbao. L’ailier international espagnol aurait manifesté sa volonté de signer en faveur du Barça auprès de ses coéquipiers catalans de la sélection lors de la dernière Ligue des nations. Mais le club blaugrana, qui fait face à la concurrence du Bayern Munich et d’Arsenal, devra régler la clause libératoire de 62 millions d’euros pour s’attacher ses services.





Notre avis : Le montant paraît élevé dans le sens où le Barça a déjà Raphinha à ce poste.





UNE OFFRE DE GALATASARAY POUR TER STEGEN ?



Le Barça a fait comprendre à Marc-André ter Stegen qu’il ne comptait pas vraiment sur lui, malgré un contrat jusqu’en 2028. Le gardien allemand de 33 ans pourrait rebondir dans le championnat turc. Selon Sport, qui cite des sources turques, il aurait reçu une belle proposition de la part de Galatasaray, qui cherche un successeur à Fernando Muslera, avec un salaire annuel de 5 millions d’euros à la clé.





Notre avis : Ce ne serait pas une mauvaise porte de sortie pour ter Stegen, promis au banc au Barça avec l’arrivée annoncée de Joan Garcia.







TRUFFERT VERS BOURNEMOUTH



ESPN annonce que Bournemouth a trouvé un accord avec Rennes pour le transfert d’Adrien Truffert vers le club anglais. Le latéral international français, qui se serait déjà mis d’accord sur un contrat de cinq ans avec les Cherries, devrait rapporter 17 millions d’euros, bonus compris, au Stade Rennais. Bournemouth prépare ainsi le départ de Milos Kerkez, annoncé à Liverpool pour 45 millions d’euros.



Notre avis : Un très bon challenge pour Truffert dans une équipe en reconstruction.







MILAN SONGE À NUÑEZ



Après avoir mis la main sur Santiago Gimenez l’hiver dernier, l’AC Milan serait encore en quête d’un avant-centre sur ce mercato estival. Selon la Gazzetta dello Sport, Darwin Nuñez (Liverpool) ferait désormais partie de la liste dressée par les dirigeants milanais. Le média italien annonce un montant entre 40 et 45 millions d’euros pour le buteur uruguayen. Dusan Vlahovic (Juventus), Victor Osimhen (Galatasaray, prêté par Naples) ou Aeksandar Mitrovic (Al-Hilal) sont d’autres options envisagées par les Rossoneri.



Notre avis : Ce n’est pas forcément le poste à renforcer en priorité à Milan.







L’ATLÉTICO PRÉFÈRE ROBERTSON À THÉO HERNANDEZ



Théo Hernandez ne serait pas la priorité de l’Atlético de Madrid au poste d’arrière gauche. L’insider italien Fabrizio Romano indique que la première option des Colchoneros est Andy Robertson. Des négociations auraient déjà débuté avec le latéral de Liverpool, qui serait ouvert à l’idée de quitter les Reds pour rejoindre la capitale espagnole. L’Ecossais de 31 ans est sous contrat jusqu’en 2026 avec le champion d’Angleterre.





Notre avis : Un défi qui a du sens pour Robertson après huit ans à Liverpool.







L’INTER NE RETIENDRA PAS ÇALHANOGLU



Hakan Çalhanoglu pourrait quitter l’Inter cet été selon La Gazzetta dello Sport. Le finaliste de la dernière Ligue des champions serait disposé à laisser partir son milieu de terrain turc en cas d’offre oscillant entre 40 et 45 millions d’euros. Galtasaray serait très intéressé par le joueur de 31 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec le vice-champion d’Italie.



Notre avis : Ce serait une perte sportive importante, mais l’Inter est à l’aube d’un nouveau cycle avec des choix à faire.