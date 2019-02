IDRISSA SECK PROMET DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA BÈCHE DE SAINT-LOUIS

Idrissa Seck, candidat de la coalition ‘’Idy2019’’, a promis, en cas de victoire à l’issue de l’élection présidentielle, de faire de la brèche de Saint-Louis l’une de ses priorités afin que ‘’ce problème qui a occasionné plusieurs victimes soit définitivement réglé’’.





Le candidat Seck s’exprimait au terme d’une caravane orange dans les rues de Saint-Louis, sur un itinéraire allant notamment du pont Faidherbe jusqu’à Guet Ndar.



Il a aussi évoqué le problème de l’avancée de la mer, avec l’érosion côtière et ‘’ses dégâts énormes, faisant effondrer des maisons et même des écoles qui sont aujourd’hui fermées’’.



‘’Je trouverai des solutions définitives, après le départ de l’actuel régime au soir du 24 février, afin que l’érosion côtière ne soit plus un danger pour les populations de la langue de barbarie’’, a-t-il lancé.



Indiquant que Saint-Louis dispose de ressources halieutiques ainsi que du pétrole et du gaz, il déclare : ‘’ma première mission est d’aller en Mauritanie pour revoir ces accords afin de mettre en place une coopération entre les deux pays, en donnant une priorité aux intérêts du Sénégal’’.



‘’Le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays frères mais cela ne doit occulter les intérêts de notre pays qu’on doit préserver’’, soutient le candidat de ‘’IDY2019’’.



Il a également déploré le chômage des jeunes, le manque d’industries dans la ville de Saint-Louis et la situation ‘’des femmes qui n’ont pas d’activités génératrices de revenus’’.



Selon lui, la ville de Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal et de l’AOF, ‘’ne mérite pas cette situation’’. Mais il promet de ‘’tout redresser’’ si les sénégalais lui font confiance au soir du 24 février.



Des leaders de partis membres de la coalition ‘’Idy2019’’ dont Cheikh Bamba Dieye du FS/DBJ, Bougane Gueye, du mouvement ‘’GUEM SA BOPP’’ ainsi que les responsables locaux du parti REWMI, Dr Abdoulaye Ndoye et Déthié Fall ont pris part à la caravane orange.







BD/MD