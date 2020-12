IGE au Cese pour fouiller sa gestion : La réaction de Mimi

L’ex premier ministre se dit sereine. «On l'attend avec sérénité», a-t-elle indiqué à nos confrères de "Le Quotidien". Aminata Touré ne semble donc pas perturbée par l'envoi annoncé d'une mission de cette mission d'audit de l'Inspection générale d'Etat pour éplucher sa gestion et celle de son prédécesseur Aminata Tall.





Contactée par "Le Quotidien", elle précise qu'elle n'est «pas encore au courant» d'une telle mission. Et de toute façon, ajoute l'ex- présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), «on l'attend avec sérénité».





Pour rappel, elle a été limogée et remplacée par Idrissa Seck au Cese. Et depuis, elle a pris ses distances vis-à-vis de la mouvance présidentielle. Et sa dernière sortie sur le mandat présidentiel n’a pas beaucoup plu au sein de l’Alliance pour la République, le parti présidentiel.







































