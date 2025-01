IMMATRICULATION DES DEUX-ROUES | ENTRE MÉCONTENTEMENT ET APPEL AU DIALOGUE DES CONDUCTEURS DE « JAKARTA »

Les rues de Kaolack et Ziguinchor ont été le théâtre de manifestations à grande échelle orchestrées par les conducteurs de motos Jakarta, communément appelés « Jakartamen », pour exprimer leur opposition aux nouvelles mesures gouvernementales d’immatriculation des deux-roues. Ces manifestations illustrent un malaise profond face à des régulations jugées étrangères à leur réalité socio-économique.



Le mercredi 8 janvier 2024, Kaolack a été secouée par une manifestation des Jakartamen, qui ont brûlé des pneus et sillonné les rues, klaxons à fond, pour dénoncer l’immatriculation obligatoire des motos de plus de 49 centimètres cubes d’ici le 13 mars 2025. Les conducteurs ont rejeté ces nouvelles mesures et ont critiqué leur exclusion du processus de prise de décision. Ils ont interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko et leur ministre de tutelle, Yankhoba Diémé, les exhortant à réexaminer ces règles.



Avant cela, à Ziguinchor, les Jakartamen ont également manifesté pour protester contre les exigences d’immatriculation, le port obligatoire du casque et l’assurance. Ils ont parcouru les artères principales, incluant des points stratégiques comme le service des mines et le rond-point Aline Sitoé Diatta, pour exprimer leur ras-le-bol. Ansoumana Badji, président de l’Association des conducteurs de motos Jakarta de Ziguinchor, a critiqué les coûts exorbitants de la régularisation et appelé à un dialogue avec les autorités locales pour trouver des solutions adaptées à leur situation.



En réponse aux protestations, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) a cherché à clarifier les malentendus entourant le processus d’immatriculation. Dans une lettre aux gouverneurs des régions, le ministre a souligné l’importance de cette mesure pour renforcer la sécurité routière et a détaillé les étapes d’une approche concertée. Une campagne d’immatriculation gratuite a été lancée à partir de la semaine du 6 janvier 2025, avec une période transitoire de trois mois accordée pour la conformité.



Le ministre a également précisé que les associations de conducteurs avaient été consultées pour assurer une mise en œuvre adaptée des nouvelles règles. Parmi les ajustements prévus figurent l’augmentation des sites de vérification technique et la simplification des démarches administratives.



Les Jakartamen appellent à une rencontre avec les responsables municipaux et les gouverneurs pour un dialogue inclusif. Ils insistent sur l’adaptation des mesures de formalisation à leur réalité économique afin d’éviter des impacts négatifs sur leur activité. Le MITTA, de son côté, se montre déterminé à maintenir un équilibre entre sécurité publique et préservation des moyens de subsistance des conducteurs de motos.

























































Rts