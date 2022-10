INCENDIE D’UN BUS DAKAR DEM DIKK : Un soupçon de sabotage

Fatal error: Could not extract a stage height from the CSS. Traced height: 0px.

Il s'agit d'un bus qui a pris feu jusqu’aux cendres, juste après le Péage de Thiaroye. Cela s’est produit le mercredi 12 octobre 2022, en début de soirée.



Le bus quittait la Gare de Colobane pour Thiès et fort heureusement, il n’y a eu aucun blessé et aucune perte en vie humaine d’après le bilan de l’accident.



D’après nos sources, le bus qui a été validé par les services mécaniques, aurait subi un court-circuit en cours de route. En interne, on confirme que le bus de la marque Ashok Leyland (ancien modèle) de 47 places, n’a pas été bien inspecté avant son départ. Cette thèse est appuyée par le chauffeur, qui a lui-même écrit le compte-rendu de l’accident.



En effet, il explique avoir signalé une défaillance au niveau du cache poussière au chef de bureau. Ce dernier fait appel au technicien pour vérification et effectivement, il y avait un souci. Contre toute attente, le chef de gare ordonne au chauffeur de « se débrouiller » et de démarrer le bus pour le voyage. C’est à ce moment que le technicien a pris un chiffon en nylon pour recouvrir le cache poussière. C’est ce même chiffon qui a déclenché le court-circuit.



Selon certaines indiscrétions, depuis l’annonce du renvoi de Omar Bounkhatab Sylla de ses fonctions de Directeur General de Dakar Dem Dikk, c’est le relâchement total et une démobilisation dans les ateliers

Certains agents sont revenus aux anciennes habitudes et tenteraient de saboter le travail.



Pour se défouler ou pour enfoncer davantage le DG sur le départ ?



Wait and see.