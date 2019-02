Idrissa Seck : « À ce stade, un deuxième tour s’annonce… C'est exposé la stabilité du Sénégal que de se précipiter à donner des résultats préfabriqués! »

Le deuxième tour pour la Présidentielle 2019 est inéluctable si l’on en croit le leader de « Idy2019 » qui animait conjointement avec son camarade de l’opposition Ousmane Sonko une conférence de presse. « Nous disons avec fermeté qu'à ce stade, un deuxième tour s’annonce et les résultats compilés nous permettent de le dire.» S’adressant aux militants, il s’est réjoui dira-t-il « de ce désir de changement exprimé avec ces résultats.

« Mais nous nous sommes abstenus de proclamer quelque résultat que ce soit. Mais nous avons constaté que quelques organes de presse se sont arrogés LR droit de donner des résultats. Je pense que c’est exposer la stabilité du Sénégal à un risque grave que de se précipiter sous la pression du Président sortant à donner des résultats préfabriqués et nous invitons l’État et l’ensemble des organes de presse qui semblent être à leur service, à observer la même responsabilité », a prévenu Idrissa Seck.