Idrissa Seck et Co appellent au rassemblement vendredi prochain pour...

Les premiers résultats donnent Macky Sall vainqueur de la Présidentielle. Aux dernières nouvelles, le score du scrutin contesté par une bonne partie de l'opposition sera officiel dès vendredi prochain. Date choisie par l'opposition Sénégalaise pour tenir un rassemblement aux fins de protester.

C'est en substance l'information que dakarposte tient de ses perspicaces informateurs qui ont fini d'infiltrer toutes les chapelles.

En effet, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Co ont, nous souffle t'on, convié leurs militants, amis, sympathisants à se réunir vendredi prochain à 17 heures à la mythique Place de l'Obélisque pour exiger un "inévitable second tour",compte tenu des "résultats déjà compilés" pour paraphraser Ousmane Sonko .

Mais, selon des informations en possession de dakarposte, cette manifestation politique ne sera pas autorisée.



Affaire à suivre!