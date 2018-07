La course vers la présidentielle de 2019 est lancée. Les forces en présence sont en quête d’alliances, d’électeurs et de fonds. C’est ainsi que Rewmi a mis en place une commission chargée de la collecte de fonds pour le financement de la campagne de son président et futur candidat, Idrissa Seck. L’AS, qui donne l’information, signale que Dr Abdourahmane Diouf et Aly Saleh Diop ont été nommés co-présidents de cette commission. Auteur: Seneweb News - SenewebNews-RP