Il y a un an, Macky signait ce décret

Entre février et mars 2024, que de péripéties. Alors que le Conseil constitutionnel avait annulé son décret fixant la date du scrutin présidentiel au 15 décembre de la même année et prolongeant, de facto, son mandat, Macky Sall signe le décret fixant la période de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 24 mars 2024. En application des décisions du Conseil Constitutionnel notamment celle N°5/E/2024 en son article 3 et son considérant 13, la campagne électorale débutera le samedi 9 mars 2024 à zéro heure pour se terminer le vendredi 22 mars 2024 à minuit. Une élection qui s’était soldée par la victoire au premier tour de Bassirou Diomaye Faye, candidat de substitution de Ousmane Sonko dont la candidature avait été annulée par les 7 sages sur la base d’une condamnation judiciaire.























































