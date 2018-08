Immigration clandestine : Une pirogue de migrants échoue à la Porte du Millénaire

Une pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine a échoué ce samedi tôt le matin, vers 5 h, sur la plage de la Porte du Millénaire de la Corniche-Ouest. Selon la chargée de la communication de la Police, le commissaire Tabara Ndiaye, qui donne l'information, les agents en faction à la Cité Police Malick Sy, située non loin, ont réussi à en interpeller 33 dont 2 de sexe féminin. Cinq autres migrants seront arrêtés plus tard à la Médina. Les candidats à l'immigration clandestine auraient embarqué à partir de la Gambie, renseigne Tabara Ndiaye. Qui souligne que certains d'entre eux s'expriment en wolof, mais refusent de collaborer avec les policiers chargés de les interroger. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le groupe de migrants a échoué à Dakar pour cause d'ennuis techniques. Que le responsable de l'embarcation aurait pris la fuite avant l'arrivée des limiers. Une enquête est ouverte pour démanteler le réseau, qui aurait des ramifications à Cayar.



seneweb