Inauguration du Stade du Sénégal le 22 février – Un bijou de dimension mondiale à l’actif du Président Macky Sall

Le 22 février, le Président de la République va procéder à l’inauguration du Stade du Sénégal. Cette infrastructure de dimension internationale, va accueillir tous les grands événements sportifs, tant pour le football que pour l’athlétisme.

D’une capacité de 50.000 places, il a été construit par l’entreprise turque Summa pour un coût de 155 milliards de nos francs.

Outre le stade de football de 50.000 places, il y aura un terrain annexe de2000 places avec une piste d’athlétisme mais aussi deux terrains d’entraînement dotés d’une pelouse synthétique.

Pourvu d’une loge présidentielle, d’un « carré VIP », d’une salle de conférence de presse et de studios TV, le stade du Sénégal se présente comme l’un des plus modernes d’Afrique.

Facile d’accès, ce stade propose des conditions optimales quant à la réception du public grâce à son parking paysagé, son système de billetterie sécurisé et ses nombreux espaces d’accueil et de réception particulièrement confortables et conviviaux.

Une attention toute particulière a été portée à la zone réservée aux acteurs qu’ils soient arbitres ou officiels : salon privé, vestiaires équipés, espaces échauffement et salle de musculation sont prévus pour leur mise en condition optimale.

Pour son inauguration, Macky Sall a invité plusieurs de ses homologues. Seront présents les Présidents Paul Kagamé du Rwanda, Adama Barrow de la Gambie, Umaro Sissoko Emballo de la Guinée-Bissau, le chef de l'Etat Turc, Erdogan et le Président de l’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Naturellement le patron de la FIFA, Gianni Infantino sera présent, de même que des personnalités comme Samuel Etoo, actuel président de la FECAFOOT, lafédération camerounaise de football.

Un grand événement en perspective que dakarposte vous fera suivre.