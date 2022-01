Incendie criminel à Keur Massar : Dieynaba Ndiaye, suspectée par la gendarmerie, finalement arrêtée

Suspectée d’être la commanditaire de l’incendie criminel à Keur Massar, Dieynaba Ndiaye était, depuis plusieurs jours, dans le viseur des gendarmes. Des informations en possession de dakarposte, elle est, au moment où ses lignes sont écrites, entre les mains des pandores de Keur Massar. En clair, Ndèye Dieynaba Ndiaye est arrêtée.



Pour rappel, notre confrère « L’Observateur » a révélé qu'un peloton de la gendarmerie s’était déployé au quartier Kawsara pour la cueillir, mais elle était introuvable. Elle a subitement disparu et a éteint son téléphone portable.



Devenue suspecte numéro un, Dieynaba Ndiaye, présumée innocente avait produit différents audios dans lesquels elle a menacé ouvertement de « réduire en cendres » Aminata Assome Diatta, responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Keur Massar Nord, et candidate à la mairie de cette commune, par ailleurs ministre du Commerce.



D’après les informations de « L’Observateur », ces audios qu’elle a fait circuler dans différents groupes WhatsApp, ont été mis à la disposition des enquêteurs et sa voix a été bien identifiée et authentifiée. Il s’y ajoute que tous les témoignages ont confirmé qu’elle s’est bien présentée au thé-débat organisé par Dié woulé Ndiaye, en fin d’après-midi du mercredi 19 janvier, pour menacer de s’en prendre à elle.



Brûlée au troisième degré, T. Sall l’enfant de trois ans qui avait été admis en réanimation, n’est pas encore tiré d’affaire, même si son pronostic vital n’est pas engagé. « Il est toujours en réanimation, mais son état s’est stabilisé », confie un proche de la famille.

Il en est de même pour son grand-père, également atteint par le feu provoqué par les assaillants dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 janvier 2022.