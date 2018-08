Incendie du marché Tillène : le PM annoncé à Ziguinchor dans les prochains jours

Le Premier ministre Mahammed Boun Habdallah Dionne devrait conduire "sous peu" une délégation du gouvernement à Ziguinchor (sud), pour venir en soutien aux nombreux sinistrés du marché de Tillène "complètement réduit en cendres", a indiqué, dimanche à Ziguinchor, Pape Gorgui Ndong.





Le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat a informé qu’une "forte délégation gouvernementale est attendue à Ziguinchor dans les prochains jours. Tout porte à croire qu’elle sera dirigée par le Premier ministre en vue d’apporter un soutien moral aux nombreux sinistrés".



"Dès l’annonce de cet incendie, le Premier ministre a convoqué une réunion d’urgence avec les ministres du Commerce et de la Gouvernance territoriale. Certainement d’ici peu, il va venir à Ziguinchor pour diriger une forte délégation gouvernementale", a-t-il estimé.



M. Ndong procédait dimanche au lancement officiel de l’édition 2018 des vacances citoyennes. Accompagné du ministre de l’Economie solidaire et de la Microfinance Aminata Angélique Manga, des autorités administratives et locales et plusieurs centaines de jeunes, Pape Gorgui Ndong a initié une journée d’investissement humain sur le site du sinistre.



"Les vacances citoyennes sont officiellement lancées sur ce site. Nous appelons à une grosse mobilisation de tous les jeunes du Sénégal. Nous allons continuer la tournée dans tous les départements pour se mettre au service du citoyen dans un élan de solidarité et de civisme", a-t-il dit.



Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au marché Tillène de Ziguinchor (sud) calcinant presque toutes les cantines et tables en cette veille des fêtes de d’assomption (le 15 août) et de la Tabaski ou Aïd el-Adha.



Le marché Tillène, l’un des plus importants à Ziguinchor, est "complètement" réduit en cendres par un incendie qui s’est déclaré vers les coups de 2 heures du matin et dont les flammes ne se sont éteintes que vers 9 heures malgré l’intervention du Groupement des sapeurs-pompiers. L’origine du sinistre reste inconnue, même si des spéculations font état d’un ventilateur qui aurait pris feu.