Incendie puits gaz: Les pompiers et la SAR mis en échec, Halliburton appelé !

Les pompiers sénégalais et l’équipe de la Société africaine de raffinage (SAR) n’ont pas pu venir à bout du feu qui s’est emparé d’un puits de gaz de Fortesa à Ngadiaga. Même les éléments de l’armée française, qui étaient venus en renfort, ont rendu les armes. A présent, c’est la carte Haliburton qui est mise en jeu.



Halliburton est une entreprise parapétrolière, second fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière dans le monde. Elle devrait faire venir ses équipes, soit de la Côte d’Ivoire soit du Congo. Ce dimanche même, Halliburton tiendra une réunion avec les pompiers, l’équipe de Petrosen et de Fortesa.





Ladite compagnie formulera aussi une propositions financière qui devra être étudiée avant de faire venir des équipes de la Côte d’Ivoire ou du Congo, a indiqué le ministre du Pétrole, Mme Sophie Gladima. Au début, ils estimaient que l’extinction du feu se ferait assez vite. Mais aujourd'hui, la réalité est toute autre. Le ministre du Pétrole table sur une quinzaine de jours.





Cette incendie montre à suffisance l'état d'équipement de notre groupement nationale des sapeurs pompiers. Mais aussi, révèle tout ce qui reste à faire pour mettre en place des unités appropriées pour pouvoir faire face à toutes éventualités avant le début de l'exploitation pétrolière ou gazier à Sangomar et Gta.