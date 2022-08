Incendies toujours en cours en France, au Portugal et en Espagne

L'Europe vole au secours de la France pour aider les pompiers qui luttent avec acharnement contre la reprise spectaculaire d'un incendie en Gironde et dans les Landes, où de premiers renforts sont arrivés d'Allemagne jeudi.



Au total, 361 pompiers européens ont pris la route du sud-ouest de la France pour épauler les 1 100 pompiers qui combattent nuit et jour une reprise de feu du gigantesque incendie de Landiras (14 000 hectares déjà brûlés en juillet).



Dans un large périmètre autour de Hostens (Gironde), où se sont rendus jeudi la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le feu, chaotique, a ravagé depuis maintenant deux jours 7 400 hectares de forêts desséchées et forcé 10 000 personnes à quitter leur domicile, parfois pour la seconde fois depuis un mois.



Dans l'Aveyron, l'incendie qui a ravagé plus de 750 hectares de végétation, a été fixé, permettant à la plupart des personnes évacuées de rentrer chez elles vendredi.



Dans le Jura, où deux incendies de forêt ont dévoré environ 660 hectares depuis mardi, la progression de l'un des feux a pu être "ralentie" alors que l'autre est "fixé", selon la préfecture.



Le Portugal et l'Espagne particulièrement touchés

Au Portugal, le feu est toujours en cours dans le parc naturel de Serra da Estrela. Il a déjà détruit près de 10 000 hectares de végétation, soit environ 10% de ce parc classé par l’Unesco. L’incendie s’est déclaré samedi dernier, il mobilise plus de 1 500 pompiers.



En Espagne, la Galice est particulièrement touchée par les feux de forêt. Quatre sont encore actifs dans la province d’Orense. Sept avions de lutte contre les incendies de l'armée de l'air espagnole ont été déployés dans cette région du nord du pays où pas moins de 22 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’été



Selon la dernière étude de l’Observatoire européen de la sécheresse, environ 60 % du territoire européen est actuellement touché par la sécheresse.



Plusieurs pays du continent sont encore frappés par une vague de chaleur. Le Royaume-Uni n’est pas épargné, à l’image d'un feu d’herbe qui s’est déclenché à Canvey Island, à l’est de Londres, ce jeudi.