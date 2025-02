Inde : Le Général Souleymane Kandé va entrer en fonction le 1er mars

Ancien chef d’état-major de l’armée de terre, le général de brigade Souleymane Kandé va prendre fonction dès le 1er mars 2025 comme nouveau Attaché de Défense et de Sécurité près l'Ambassade du Sénégal en Inde. Il prendra la place de Abdoulaye Traoré.



Le général Kandé avait été promu chef d’état-major de l’armée de terre (Cemat) en octobre 2022 par le président d'alors, Macky Sall. Il a commandé et coordonné la division des opérations spéciales, étant en première ligne de la lutte face aux troupes du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).



Son affectation à l'Ambassade de New Delhi par le président Bassirou Diomaye Faye avait fait polémique il y a quelques mois. Insuffisant pour faire reculer les nouvelles autorités, qui ont confirmé sa prise de fonction dès le 1er mars prochain.

















































































