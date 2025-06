Info Le Quotidien : Sonko chez Gbagbo, la grosse colère de Ouattara

Lors de sa récente tournée ouest-africaine, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a suscité la surprise à Abidjan en rendant une visite non protocolaire à l’ancien Président Laurent Gbagbo. Cette initiative, prise de son propre chef et absente du programme officiel, a provoqué la colère du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, révèle Le Quotidien.



La même source avance que le chef de l’État ivoirien a vivement reproché à ses services ce manquement. Ni le Premier ministre Robert Beugré Mambé ni le ministère des Affaires étrangères n’étaient informés de cette rencontre, ce qui a été perçu comme un couac diplomatique potentiellement lourd de conséquences.



Si aucune remarque officielle n’a été adressée à Ousmane Sonko, sa visite est interprétée dans les cercles officiels ivoiriens comme une prise de position en faveur de Laurent Gbagbo. La situation de ce dernier, notamment son exclusion des listes électorales, reste un sujet hautement sensible en Côte d’Ivoire, relève Le Quotidien.





















































