Info Le Témoin : «Le procureur Ibrahima Ndoye sur siège éjectable»

L’information est à la Une du journal, illustrée par la photo du concerné en médaillon. À la première page de son édition de ce jeudi, Le Témoin clame : «Le procureur Ibrahima Ndoye sur siège éjectable», sous la manchette annonçant un «vaste mouvement en gestation» dans la magistrature, à l’OFNAC, ainsi qu’à la tête de la police, de la gendarmerie et de l’Armée.

Citant «des sources dignes de foi», le journal rapporte que l’actuel avocat général près la Cour d’appel de Dakar, Théophile Turpin, «devrait être le prochain procureur de la République.

Le quotidien d’information précise que ce changement devrait être entériné lors du prochain Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dont la date n’est pas dévoilée.

Autres changements dans le secteur de la justice annoncés par Le Témoin : Youssou Diallo, procureur général à la Cour d’appel de Kaolack, «serait pressenti au parquet général de Dakar» tandis que «Amary Faye, ancien substitut général près la Cour d’appel de Dakar et maintenant procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel, [devrait] diriger le parquet de Pikine/Guédiawaye».

Le journal ajoute que Bernard Diouma Faye, procureur de la République de Kédougou, est annoncé à la tête du parquet du tribunal de Mbour.

Pour la présidence de l’OFNAC, Le Témoin révèle que deux profils seraient en ballottage pour succéder à Bassirou Guèye, l'actuel titulaire du poste : «Il s’agit de Mouhamadou Diop, secrétaire général du ministère de la Justice, et de l’ancien procureur de la CREI, Alioune Ndao.»

Sans donner des noms de potentiels promus, la même source annonce des mouvements également à la tête de la police, de la gendarmerie et de l’Armée. Pour la Grande muette, souffle Le Témoin, «beaucoup de généraux se positionnent déjà pour remplacer l’actuel chef d’État-major des armées (CEMGA), le général Mbaye Cissé, appelé à faire valoir ses droits à la retraite l’année prochaine».































































