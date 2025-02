Info journal Le Témoin : «Cheikh Diba voulait démissionner»

Dans son édition de ce jeudi 13 février, Le Témoin rapporte que les révélations du chroniqueur de Wal fadjri Pape Sané auraient installé un profond malaise au sommet de l’État. Le journal précise : «Hier [mercredi 12 février], le grand argentier de l’État, Cheikh Diba [ministre des Finances et du Budget], voulait déjà rendre le tablier et en aurait fait part à quelques-uns de ses proches. Il digère mal ces révélations faites dans la presse.»



Le Témoin ne dit pas si le ministre a changé d’avis ou s’il a remis à plus tard la décision de démissionner qui lui est prêtée.



Sur le plateau de Walf TV, Pape Sané avait déclaré qu’un ministre du gouvernement Sonko et un homme d’affaires seraient au cœur d’une sombre affaire de six milliards de francs Cfa. Cette déclaration lui avait valu une convocation à la Dic. Le chroniqueur de Walf est reparti libre après son audition par les policiers.

















































Seneweb