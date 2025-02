Son talent et sa voix émerveillent même les plus grands de la musique sénégalaise. Mais, pour en arriver là, Réma a dû batailler ferme. La jeune chanteuse a trimé dur. Ex vendeuse de «nana», comme elle le rappelle fièrement dans cet entretien, elle a décroché son diplôme d’ingénieur en génie civil. La jeune artiste qui a intégré le Super étoile de Youssou Ndour, raconte dans cet entretien avec iGFM, son parcours inédit.

















































Igfm