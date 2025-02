Injures et voies de faits au domicile du PM Sonko, la Police interpelle un individu

Selon les informations exclusives de Atlanticactu, des éléments du Poste de Police de Yamatogne à Ziguinchor viennent de procéder à l’arrestation du sieur Ahmed NDIAYE devant le domicile familial du Premier ministre Ousmane SONKO aux HLM Nema. Selon des sources proches de la famille, l’individu s’est présenté devant la maison aux environs de 16 Heures à bord de son véhicule.



À la surprise générale du voisinage, l’homme qui est bien connu, s’est mis à insulter nommément le Premier ministre ainsi que les membres de sa famille. Dans ses propos, le nommé A. NDIAYE présenté comme Ingénieur Polytechnicien, a accusé le PM Ousmane SONKO d’être à l’origine des maux que traverse la société dans laquelle il travaille.



Malgré l’intervention des voisins et passants qui lui demandaient de se retirer et de mettre fin à l’odeur spectacle qu’il offrait à la foule devenue menaçante, A. NDIAYE était comme pris par le démon. Heureusement que les policiers alertés ont intervenu pour.le conduire au Commissariat Central de Ziguinchor, le sauvant d’un lynchage public.



Aussitôt avisé, le Procureur de la République a demandé l’ouverture d’une enquête et au moment où nous publions ces lignes, le nommé A. NDIAYE est placé en garde à vue.