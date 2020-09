Inondations : Macky Sall annonce le déclenchement du plan Orsec

Lorsqu’une catastrophe survient, il devient impérieux de la gérer, en mettant en œuvre un ensemble de mesures devant aboutir aux résultats suivants :



– protection et sauvetage des populations (recherche, dégagement, évacuation et soins à apporter aux blessés et malades, mesures médicales, préventives et prophylactiques pour les personnes non atteintes) ;



– protection et sauvetage des biens matériels, remise en état des habitations et autres bâtiments détruits ou endommagés, réparation des services publics et

autres interventions matérielles (étaiement, construction d’abris de fortune,

extinctions d’incendie et sauvetage) ;

– protection et sauvetage des animaux domestiques menacés (soins vétérinaires, élimination des sources de développement d’épizooties, etc.…) ; – remise en état des voies et moyens de communications interrompues ;



– mise en place des infrastructures d’accueil pour les personnes évacuées des zones sinistrées ou menacées,



– réception et distribution des secours : vivres, médicaments, matériels d’intervention,



– assainissement de la région sinistrée (identification et ensevelissement des corps sans vie, enfouissement des cadavres d’animaux, éloignement des matières dangereuses, décontamination, etc.…) en résumé le plan détermine :



– le recensement et la localisation des moyens d’intervention ;



– le mécanisme permanent d’intervention et de coordination des opérations de protection, de sauvegarde et de secours ;



– les tâches générales et particulières des divers organismes impliqués dans les opérations.



– Il incombe parallèlement à chacun des chefs des services concernés, de compléter le plan par des consignes opérationnelles internes afin de détailler la conduite à tenir, les mesures et les moyens publics (ou privés) à mettre en œuvre dont il doit dresser l’inventaire et assurer la mise à jour.