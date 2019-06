Interdiction du rassemblement du mouvement “AAR LI NU BOKK” de ce vendredi 14 juin 2019 à l’Obélisque: Idrissa Seck, Madické Niang, Decroix et Co déchirent l’arrêté du Préfet...Révélations sur leur planning...

L’opposition exercera son droit que cela plaise ou non aux autorités. C’est ce que semble dire les farouches contempteurs du régime du Pr Macky Sall Il s’agit des responsables du fameux Front de Résistance Nationale (FRN). Aussi, nous souffle t’on que le leader du parti REWMI, Me Madické Niang, Issa Sall, les "Khalifistes", "Karimistes", les "Yen a marristes" entre autres opposants ont-ils fini par adhérer à la manifestation prévue ce vendredi à la Place de l’Obélisque, mais finalement interdite par l’autorité Préfectorale de Dakar.

Et, des informations glanées de leur réunion discrètement tenue ce jeudi soir, il ressort qu’ils se sont accordés à déchirer l’arrêté préfectoral interdisant le rassemblement .

“Aucun motif n’a été avancé, nous allons nous réunir de gré ou de force avec toutes les forces vives de la nation à la Place de l’Obélisque . Ils n’ont qu’à nous envoyer tous en prison. D’ailleurs, nous allons nous retrouver à la dite place dès 14h30 quelques soient les mesures qui seront mises en place. Dès ce vendredi, nous entendons déposer plusieurs plaintes contre Aliou Sall et tous ceux qui sont mouillés dans l'affaire Petrotim notamment au niveau de la CREI, de l'OFNAC, à la CEDEAO, à la Banque Mondiale bref partout. Nous ferons également le tour des ambassades. Certes, les représentations diplomatiques accréditées à Dakar sont assez informés de la situation nationale, mais nous irons les voir pour les sensibiliser davantage. Nous comptons également nous rendre auprès des autorités religieuses du Sénégal afin qu'Aliou Sall soit démis de ses fonctions et traduit en justice" nous souffle un des membres de l’opposition.