Interpellation de trente-quatre (34) candidats à l’émigration clandestine suite à une avarie en mer.

Le Poste de Police de Diamaguène/Mbour a procédé, le 22 avril 2026, à l’interpellation de trente-quatre (34) individus dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants.
Le groupe est composé d'une diversité de nationalités et de profils vulnérables :
• 34 personnes (14 hommes, 20 femmes).
• Un nourrisson de six (06) mois et une fillette de onze (11) ans.
• 14 Gambiens, 08 Sénégalais, 07 Maliens, 03 Guinéens (Conakry) et 02 Ivoiriens.
L’opération fait suite à un renseignement faisant état de la présence suspecte de migrants sur le littoral de Mbour. Selon les premières auditions, l'embarcation de fortune avait quitté la Gambie trois jours auparavant à destination de l'Espagne.
En cours de traversée, la pirogue a subi une avarie majeure, l'eau commençant à s'y infiltrer. Devant le danger imminent et sous la pression des passagers, le capitaine a été contraint de rebrousser chemin pour accoster sur les côtes sénégalaises (Mbour).
À l'arrivée des forces de l'ordre, l'organisateur présumé ainsi que les capitaines de l'embarcation ont réussi à prendre la fuite. Les recherches sont activement menées pour leur localisation.
Les candidats ont tous déclaré que leur objectif était de rejoindre les côtes espagnoles. Les investigations se poursuivent.
Le groupe est composé d'une diversité de nationalités et de profils vulnérables :
• 34 personnes (14 hommes, 20 femmes).
• Un nourrisson de six (06) mois et une fillette de onze (11) ans.
• 14 Gambiens, 08 Sénégalais, 07 Maliens, 03 Guinéens (Conakry) et 02 Ivoiriens.
L’opération fait suite à un renseignement faisant état de la présence suspecte de migrants sur le littoral de Mbour. Selon les premières auditions, l'embarcation de fortune avait quitté la Gambie trois jours auparavant à destination de l'Espagne.
En cours de traversée, la pirogue a subi une avarie majeure, l'eau commençant à s'y infiltrer. Devant le danger imminent et sous la pression des passagers, le capitaine a été contraint de rebrousser chemin pour accoster sur les côtes sénégalaises (Mbour).
À l'arrivée des forces de l'ordre, l'organisateur présumé ainsi que les capitaines de l'embarcation ont réussi à prendre la fuite. Les recherches sont activement menées pour leur localisation.
Les candidats ont tous déclaré que leur objectif était de rejoindre les côtes espagnoles. Les investigations se poursuivent.