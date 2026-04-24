Interpellation de trente-quatre (34) candidats à l’émigration clandestine suite à une avarie en mer.

Le Poste de Police de Diamaguène/Mbour a procédé, le 22 avril 2026, à l’interpellation de trente-quatre (34) individus dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants.

Le groupe est composé d'une diversité de nationalités et de profils vulnérables :

• 34 personnes (14 hommes, 20 femmes).

• Un nourrisson de six (06) mois et une fillette de onze (11) ans.

• 14 Gambiens, 08 Sénégalais, 07 Maliens, 03 Guinéens (Conakry) et 02 Ivoiriens.

L’opération fait suite à un renseignement faisant état de la présence suspecte de migrants sur le littoral de Mbour. Selon les premières auditions, l'embarcation de fortune avait quitté la Gambie trois jours auparavant à destination de l'Espagne.

En cours de traversée, la pirogue a subi une avarie majeure, l'eau commençant à s'y infiltrer. Devant le danger imminent et sous la pression des passagers, le capitaine a été contraint de rebrousser chemin pour accoster sur les côtes sénégalaises (Mbour).

À l'arrivée des forces de l'ordre, l'organisateur présumé ainsi que les capitaines de l'embarcation ont réussi à prendre la fuite. Les recherches sont activement menées pour leur localisation.

Les candidats ont tous déclaré que leur objectif était de rejoindre les côtes espagnoles. Les investigations se poursuivent.