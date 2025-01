Interrogatoire de fond : Lat Diop persiste et signe face au juge

L’affaire Lat Diop continue de faire des vagues dans le milieu politico-financier sénégalais. Hier, l’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a été entendu dans le fond par le juge du premier cabinet financier. Comme lors de l’enquête préliminaire menée par la Division des Investigations Criminelles (DIC), il a vigoureusement nié les faits qui lui sont reprochés. D’après Libération, l’ancien patron de la Lonase s’est même dit “surpris” par les accusations, notamment celles liées à un détournement présumé de 8 milliards de FCFA.



Une défense qui ne plie pas



Depuis le début de cette affaire, Lat Diop campe sur une position de déni total. Placé sous mandat de dépôt le 26 septembre dernier, il rejette toute implication dans les délits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds qui lui sont imputés.



Hier, lors de son audition, il a réitéré sa ligne de défense inébranlable devant le juge, contestant fermement toutes les accusations. Ses avocats, quant à eux, ne comptent pas baisser les bras. Selon Libération, ils s’apprêtent à déposer une nouvelle demande de mise en liberté provisoire dans l’espoir d’obtenir la libération de leur client, en attendant l’évolution de l’instruction.



Des commissions rogatoires toujours attendues



Si l’enquête avance, elle n’a pas encore livré tous ses secrets. D’après Libération, les commissions rogatoires envoyées notamment en France n’ont toujours pas abouti. Ces éléments pourraient pourtant jouer un rôle déterminant dans la manifestation de la vérité et orienter la procédure en cours.



Pour l’instant, le dossier reste ouvert et le sort de Lat Diop suspendu à l’appréciation du juge financier. Si les accusations sont maintenues et corroborées par les éléments d’enquête en attente, l’ancien ministre pourrait faire face à un long combat judiciaire. À l’inverse, si ses dénégations trouvent écho dans les conclusions de l’instruction, son horizon judiciaire pourrait s’éclaircir.



Lat Diop, victime ou coupable ?



Derrière ce bras de fer judiciaire, une question demeure : Lat Diop est-il victime d’une cabale politique ou d’une gestion opaque qui l’a rattrapé ? Ses partisans dénoncent une machination, tandis que ses détracteurs pointent du doigt des pratiques douteuses sous sa gestion à la Lonase.



Ce qui est sûr, c'est que la vérité se cache peut-être dans ces fameuses commissions rogatoires. Tant qu'elles ne seront pas revenues, Lat Diop reste en détention, au cœur d'un dossier qui passionne autant qu'il intrigue.

















































































