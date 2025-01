Investiture de Donal Trump : 8000 gardes nationaux déployés en renfort

Afin d’assurer la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington ce lundi, 8000 soldats de la Garde nationale d'une ont été mobilisés en renfort.

Un périmètre de sécurité autour de la National Gallery of Art



La cérémonie d'investiture qui se déroule habituellement sur les marches du Capitole se tiendra exceptionnellement à l’intérieur du bâtiment du siège du Congrès, en raison du froid polaire qui balaie la capitale fédérale.



Les troupes de la Garde nationale américaine du Connecticut, de Virginie et de Pennsylvanie ont établi un périmètre de sécurité autour de la National Gallery of Art de la ville le 18 janvier, avant l'investiture du président Donald Trump le 20 janvier.



Si le jour de l'investiture se veut un temps traditionnel, marquant la prestation de serment d'un nouveau président, Donald Trump a promis de se mettre au travail et de signer une série de mandat dès le premier jour de son mandat.





Manifestations anti-Trump





Plus tôt samedi, avant l'arrivée de Trump à Washington DC, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour les droits des femmes, la justice raciale et d'autres causes qui, selon eux, sont menacées par la nouvelle administration.



Une marche de protestation similaire, bien que beaucoup plus importante, a eu lieu en 2017, avant la première investiture de Trump.



Les manifestations contre le nouveau président sont cette fois bien moins nombreuses, car de nombreux électeurs progressistes éprouvent des sentiments d’épuisement, de déception et de désespoir après la défaite de la vice-présidente Kamala Harris aux élections de novembre. De nombreux militants partagent le fait que les mouvements de défense des droits des femmes semblent plus fracturés après la victoire de Trump contre Harris.