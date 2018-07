Invités à l'inauguration de la grande mosquée Mouride, Wade père et fils attendus à Dakar dans ...quelques semaines

Pas plus tard qu'hier, nous révélions en exclusivité que Karim Wade a quitté sa "prison" dorée de Doha pour se rendre au Koweit. Celui que d'aucuns surnommaient sous Wade "ministre du Ciel et de la Terre" devait rencontrer l'Emir de dudit Etat situé au Moyen Orient au Nord de la Péninsule Arabique. Objet de l'audience? Mystère et boule de gomme.

Soit dit en passant, nos réseaux de renseignements au parfum des activités de Wade fils nous soufflent qu'il a récemment séjourné, pour on ne sait quelle raison, en Chine.



Eh bien, pour paraphraser son père d'ex Président de la République, nous avons "creusé" comme promis. Figurez vous que l’affaire est tenue secrète par les affranchis de la hiérarchie du Parti démocratique sénégalais mais les radars fureteurs de dakarposte ont pu éventer le secret.

Selon nos sources, Karim Wade et son ancien président de père sont attendus à Dakar dans quelques semaines. "Ils comptent venir prendre part à l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane qui aura lieu le 21 septembre prochain" nous souffle une des pièces maitresses du Pds.

De nos recoupements, il nous revient que Me Abdoulaye Wade et son fils auraient été expressément invités.



Quoi qu'il en soit, les prochains jours nous édifieront bien...





Mamadou NDIAYE, journaliste d'ivestigations, Dirpub dakarposte.com