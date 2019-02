JEAN PAUL DIAS APPELLE AU RASSEMBLEMENT POUR L’UNITÉ

Jean Paul Dias de coalition Benno Book Yaakar (BBY) a appelé au rassemblement pour l’unité du Sénégal à l’issue du scrutin présidentiel de dimanche qui sera selon lui remporté par un membre de la famille libérale.



"L’appel que je formule est celui d’un doyen. J’observe que sur les cinq candidats, trois sont de ma famille politique et j’ai été leur ainé au PDS’’, a-t-il fait observer en s’adressant à des journalistes peu après s’être acquitté de son devoir de citoyen un peu après 10 heures au bureau n°5 de l’école Mass Massaër Niane, à la SICAP Baobabs.



"Je demande au vainqueur qui, je le pense, sortira de la famille libérale (...), de travailler à l’unité, en associant dans la prochaine équipe gouvernementale, ceux qu’il connait déjà et même d’autres. Nous devons fonctionner dorénavant dans le rassemblement pour l’unité du pays", a dit Jean-Paul Dias.



Il dit avoir constaté que jusque-là "tout se passe correctement sans problème particulier".





"Tout le monde vote dans le calme dans le respect des procédures’’, ce qui devrait conduire à ce que "le meilleur gagne et nous espérons que ce sera notre candidat", indiqué Jean Paul Dias.



Il a dit aux médias de faire attention aux chiffres et d’attendre la sortie des résultats qui seront officiellement proclamés.



SBS/BK