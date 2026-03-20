JOJ Dakar 2026 : la Gendarmerie au cœur du dispositif sécuritaire

Dans le cadre de la montée en puissance du dispositif de sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Coordonnateur du Comité National de Coordination de la Sécurité (CNSJOJ) a effectué, ce mercredi, une visite de travail stratégique au Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale.



Reçue par le Haut Commandant de la Gendarmerie, la délégation du CNSJOJ a exposé les piliers du dispositif global conçu pour cet événement, premier du genre sur le sol africain. Les échanges ont permis de passer en revue les défis complexes inhérents à une manifestation d'une telle envergure :



• Gestion des flux de personnes (athlètes, délégations et spectateurs) ;

• Sécurisation des axes routiers stratégiques reliant les différents pôles ;

• Maillage des zones périphériques, notamment le pôle de Diamniadio ;

• Interopérabilité entre les différentes forces engagées.



Le Coordonnateur a souligné la place centrale de la Gendarmerie Nationale. Grâce à son maillage territorial d'exception et son expertise en maintien de l'ordre, elle assure une continuité sécuritaire indispensable entre les zones urbaines denses (couvertes par la Police) et les zones de transit ou périurbaines.



Cette synergie s'inscrit dans la pure tradition « Armée-Nation », gage de l'efficacité des forces de défense et de sécurité sénégalaises.

« Ces rencontres sont essentielles pour garantir que notre planification repose sur une compréhension partagée des enjeux. Elles nous permettent d'identifier les besoins spécifiques de chaque force afin de bâtir un bouclier sécuritaire cohérent et hermétique », a déclaré le Coordonnateur à l’issue de l’audience.



Cette visite marque une étape clé d'une série de consultations menées par le CNSJOJ auprès de l'ensemble des acteurs (Forces Armées, Police Nationale, Sapeurs-Pompiers). L’objectif est clair : assurer une harmonisation parfaite des procédures opérationnelles à sept mois de l'ouverture des Jeux, prévue en octobre 2026.



Le Sénégal, en tant qu'hôte historique, entend démontrer au monde son savoir-faire organisationnel. À travers cette dynamique de préparation accélérée, le pays réaffirme sa priorité nationale : offrir des Jeux Olympiques placés sous le signe du professionnalisme, de la sérénité et de la légendaire hospitalité sénégalaise.