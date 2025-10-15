Jeux olympiques de la jeunesse 2026 – Diagna Ndiaye champion de la diplomatie sportive, reçu par le Pr Gabonais !

Le patron du Comité national Olympique sportif sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye vient d’être reçu au Gabon par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Solo Quotidien, qui a ses radars à des niveaux insoupçonnés, est en mesure de révéler que le président gabonais l’a reçu alors qu’il était accompagné, comme de bien entendu par son homologue qui dirige le comité olympique gabonais.

Il nous revient de sources diplomatiques que le Tout Puissant Diagna Ndiaye est arrivé au Gabon pour présenter le programme des jeux olympiques de la jeunesse, un évènement Olympique qui se déroulera pour la première fois sur le continent africain. Un événement d’une importance capitale pour offrir au monde entier la vision d’une Afrique qui est résolument sportive et qui fait la promotion de la pratique du sport auprès des jeunes, afin de leur offrir des armes pour qu’ils puissent représenter dignement le continent dans toutes les compétitions sportives internationales.

Le président du comité olympique gabonais a dit sa joie pour cette visite de courtoisie et d’échanges. Il a exprimé l’honneur que lui a fait Diagna en lui faisant l’amitié de venir dans son pays pour demander le soutien du Gabon et de tous les pays africains à l’occasion de cet événement mondial qu’abrite le Sénégal et donc le continent africain. Il a insisté sur la nécessité de toute l’Afrique de soutenir le Sénégal car le succès de l’organisation ne sera pas seulement celui du Sénégal mais de toute l’Afrique.

Signalons que le président Diagna Ndiaye est un éminent membre du comité olympique international. Il bénéficie de plusieurs distinctions dont la plus récente vient du patron du comité olympique de la Thaïlande qui dirige aussi l’Alliance des fédérations des sports indépendants.