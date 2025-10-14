Mandat d’arrêt international lancé contre Madiambal Diagne – La France va-t-elle coopérer

C’est connu: Madiambal Diagne a trouvé le moyen de s’enfuir vers la France.

Aussitôt les autorités judiciaires du « pays de la Téranga » qui ont été surpris par cette fuite ont lancé un mandat d’arrêt International contre lui.

Interpol a été mis sur le coup et, selon des infos en notre possession, « l’homme de Pekess », sera arrêté partout où il se trouve dès qu’il est repéré et identifié par la police du pays où il a pu trouver refuge et extradé vers le Sénégal qui l’accuse de faits graves et qui sont passibles de sanctions pénales. En l’occurrence, Madiambal Diagne, ex greffier, viré pour avoir ouvert frauduleusement des scelles, est poursuivi pour blanchiment d’argent, corruption présumée, association de malfaiteurs et autres joyeusetés.

Pourtant, ses avocats ont tenté un coup d’éclat en demandant à Interpol de refuser la requête de la justice sénégalaise de l’arrêter et de l’extrader.

Naturellement, il s’agissait d’un coup d’épée dans l’eau car cette agence internationale de police n’est pas habilitée à accepter une telle requête.

Il revient à SOLO Quotidien que seules les autorités judiciaires du pays qui a émis le mandat d’arrêt international peut décider d’y renoncer en mettant fin au mandat.

Et donc, naturellement Interpol leur a opposé une fin de non-recevoir.

Mais est-ce pour autant que les flics français vont l’interpeller ? Voire.

Car, Madiambal Diagne est un ami très proche de l’ancien président Macky Sall qui, lui aussi a trouvé refuge au Maroc.

Or, c’est connu, l’ancien président de la Républque était l’un des meilleurs alliés de la France en Afrique au même titre qu’Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire. Cette proximité avec la France est suspecte pour l’opinion sénégalaise.

Et Madiambal, proche de Macky, a les mêmes connexions françaises que Macky. C’est un secret de polichinelle : les autorités françaises pourraient lui donner un coup de main en retardant son arrestation et les procédures de son extradition vers notre pays. Cela, faut-il le rappeler, afin que nul n’en ignore, a été le cas d’un certain Pape Doro Gaye, fugitif réfugié en France. Car, même s’il est arrêté en France, c’est un tribunal français qui statuera pour décider de son extradition, ce n’est pas, du tout alors évident.

Grâce à ses « connexions mackyistes », Madiambal va gagner du temps et, peut-être, poursuivre sa fuite éperdue vers un pays qui n’a pas signé un accord de coopération judiciaire avec le Sénégal.

Mais, pour en revenir à sa fuite, les autorités policières Sénagalaises doivent des explications aux Sénégalais.

Dans quelle mesure la haute hiérarchie de la police est impliquée? Qui parmi les hauts gradés de la police a demandé qu’il soit libéré sur convocation après son interpellation à l’aéroport alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire ?

Cette intervention de haut niveau lui a permis de prendre la poudre d’escampette et les policiers, notamment les plus hautes autorités-pour ne pas dire un haut gradé entre autres complices- savaient pourtant que ce risque était réel.

Passons sur ses entrées et sorties au ministère de l’intérieur sous Macky Sall et les accointances qu’il a pu avoir avec des pontes de la police à l’époque. Le tout dans tout, il y a fort à parier que ce n’est pas demain la veille qu’on mettra le grappin dessus à Madiambal Diagne. Mais, une enquête exhaustive doit être menée pour établir les complicités -policières ou civiles- qui lui ont permis de jouer les filles de l’air.

