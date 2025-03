Jimmy Mbaye : sa famille dont ses enfants porte plainte contre

Jimmy Mbaye, guitariste charismatique du Super Étoile, est décédé à l'âge de 68 ans à la Clinique de la Madeleine de Dakar, le 12 février dernier.



Dans son édition de ce samedi 8 mars, Libération révèle que la famille du défunt se déchire à la Division des investigations criminelles (DIC) après le dépôt d'une plainte contre Bassirou Mbaye, le frère du défunt, «pour violation de domicile, injures et destruction de biens appartenant à autrui», liste le journal.



Les plaignants, repris par la source, accusent le mis en cause «de s’être introduit, le 26 février dernier, dans leur domicile familial, situé à Nord Ford pour ouvrir le studio de leur défunt père avant de changer toutes les serrures».



Pire, enfoncent les enfants de feu Mamadou Mbaye à l'état civil, «face à leur opposition, [Bassirou Mbaye] aurait agressé physiquement l’épouse de l’un d’eux [avant de s’emparer] de documents comme la carte nationale d’identité de leur père, son certificat de décès et les clés de sa voiture».



Convoqué puis interrogé, le mis en cause est reparti libre. L’enquête suit son cours, complète Libération.









































































Seneweb